10 aceites desmaquillantes que nos fascinan • Guapísimas

Los hemos llamado desmaquillantes por no llamarlos limpiadores a secas pero, en realidad, son eso: productos de limpieza oleosos capaces de retirar toda aquella suciedad que esté compuesta por lípidos.

Eso puede ser porque el aceite es lipófilo, es decir, atrae la grasa. Grasa atrae a grasa y, por tanto, el aceite limpiador es capaz de llevarse por delante la suciedad compuesta por lípidos. Ahí se incluyen: maquillaje (base, colorete en crema, iluminador en crema, corrector, máscara y barra de labios, es decir, todos aquellos que no son formato polvo), filtros solares y el propio exceso de grasa de la piel.

¿Por qué aclaro esto? Porque aunque algunos de estos aceites se venden como desmaquillantes, eso no significa que no se puedan usar por una piel grasa en la ducha de la mañana o por una persona que use filtro solar en el lavado de cara por la noche.

¡Ojo! Las pieles grasas deben elegir aceites limpiadores a base de aceites no comedogénicos (o, lo que es lo mismo, que no contribuyen a la formación de comedones, o sea, granos).

Dicho todo esto, en el post que publicamos hace días puedes aprender para qué sirven y cómo se usan estos aceites desmaquillantes y limpiadores.

Anímate y empieza a usarlos. Si quieres una limpieza más completa, después de aclararlo puedes lavar tu cara con algún gel al agua adecuado a tu tipo de piel, en plan doble limpieza.

Ahora, elige entre los diez aceites limpiadores que hemos elegido para ti. Tanto si tu piel es grasa como sensible o seca, encontrarás el ideal:

Ideal para pieles grasas KIEHLS Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil (32€ / 175ml). Es no comedogénico, elimina maquillaje de larga duración, desmaquilla el ojo y ayuda a controlar el exceso de grasa a las pieles (grasas). Kiehls

Para pieles sensibles NUXE Aceite desmaquillante micelar con pétalos de rosa (13,69€ / 150ml.). Para pieles sensibles, no comedogénico. También para ojos, elimina maquillaje de larga duración, filtro solar y restos de contaminación. Easyparapharmacie

100% natural CAUDALIE Aceite tratante desmaquillante (20,95€ / 150ml.). Para todo tipo de pieles, elimina todo tipo de maquillaje, apto para ojos sensibles. Con vitamina E antioxidante y no comedogénico. Easyparapharmacie

Lujoso ERNO LASZLO Phelityl aceite pre-limpiador (54,95€). Mezcla de 13 aceites esenciales, disuelve la suciedad y las impurezas de los poros. No comedogénico, deja la piel suave y aliviada, respetando los lípidos naturales. Look Fantastic

Para pieles muy sensibles KLAIRS Aceite desmaquillante (23,95€ / 150ml). Fórmula hipoalergénica que lo hace ideal para las pieles más sensibles ya que evita irritaciones y rojeces, a pesar de retirar hasta el maquillaje waterproof. Birchbox

Para urbanitas BIOTHERM Biosource Total Renew Oil (25,95€ / 200ml). Con aceites vegetales de origen natural, elimina el 73 % de las partículas contaminantes (PM 2,5) y el maquillaje de larga duración. Perfumes Club

Un lujo para los sentidos ORIGINS Clean energy (25,95€ / 200ml). Fórmula ligera y suave con aceites de oliva, girasol, sésamo y cártamo que elimina la suciedad, el maquillaje y los contaminantes. Huele maravillosamente a cítricos. Sephora

Para fans de las ceramidas ELIZABETH ARDEN Ceramide Replenishing Cleansing Oil (22,95€ / 200ml). Retira todo tipo de maquillaje, limpia, purifica e hidrata la tez. Se aplica en seco, se masajea, se emulsiona con agua y se retira bien con toalla. Douglas

Un lujazo KANEBO SENSAI silky purifying cleansing oil (37,53€ / 150ml). Suave aceite con propiedades emolientes, elimina el maquillaje (incluso el de larga duración) y el exceso de grasa, dejando el rostro limpio y fresco. Perfumes Club

