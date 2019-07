¡Alerta, tendencia! Scrunchie is back!

De vez en cuando, el mundo de la moda juega con nosotros, trayendo de vuelta accesorios y tendencias que juramos no volver a lucir. Es el caso del coletero, rebautizado como scrunchie por obra y gracia de Instagram.

Aunque muchas de mi generación lo llevamos día y noche, en la transición de los excesivos ochentas y los espantosos noventa, habíamos conseguido relegarlo al olvido.

Hasta que la moda decidió que volviera.

El personaje de Carrie Bradshaw, protagonista de la serie Sexo en Nueva York y adalid de la moda para toda una generación, ayudó a crear la resistencia anti-coletero cuando aseguró en un capítulo que ninguna mujer que viviera en La Gran Manzana se atrevería a lucir uno fuera de su casa.

El coletero en pasarela

Pero el mismo mundo de la moda que lo repudió, decidió volver a él. Algunos diseñadores enseñaron la patita en los primeros dosmil pero fue en el backstage del desfile de Mansur Gavriel (otoño-invierno 2018) donde reapareció en todo su esplendor.

Acompañando a estilismos mimados hasta el detalle, vimos a modelos con el pelo secado al aire, recogido en una coleta baja y descuidada… con un coletero.

El director artístico global de Bumble and Bumble, Laurent Philippon, responsable del look, argumentó su elección diciendo que “queríamos que un estilo de peinado que normalmente no es maravilloso, lo fuera”. Y se quedó tan ancho.

Tras él corrió el diseñador de Balenciaga, Demna Gvasalia, que puso a alguna de sus modelos de la colección Resort 2018 unos coleteros que después vendían en la web al módico precio de 195 dólares (con el envío aparte).

Por suerte, los gigantes de la moda, que todo lo democratizan, se lanzaron a la réplica y pronto vimos en Asos, Urban Outfitters y Forever 21 coleteros (o scrunchies) de todos los colores y estampados imaginables.

Cómprate un coletero

Hoy es Amazon quien lo da todo y aquí hemos hecho una selección de los coleteros o scrunchies más top. Elige tu favorito:

