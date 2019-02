10 ampollas de vitamina C para usar en invierno • Guapísimas

Llamamos coloquialmente vitamina C al ácido ascórbico, la forma más eficaz de esta vitamina a nivel cosmético.

Es un ingrediente muy activo y preciado en la lucha contra las manchas, como protector antioxidante y en la síntesis de colágeno. Su pega es que resulta bastante inestable al contacto con el aire. Es decir, pierde propiedades cada vez que se abre y cierra el envase y, por eso, se recomienda el formato en ampolla.

Cristal oscuro y poca cantidad (que te fuerza a consumirla en el día, la mitad por la mañana y la mitad por la noche) son las principales ventajas de este sistema.

Las botellitas de cristal, que surgieron en los años 50, contienen dos o tres mililitros muy concentrados de activos. Su principal pega es la usabilidad: te cortas con su cristal, con frecuencia se te derraman al intentar sacar poca cantidad…

Algunas marcas traen un capuchón para preservar el líquido una vez abierto, incluso una cánula con tapón para que no se desparrame el líquido al sacarlo, pero todavía le falta evolucionar un poco en términos de usabilidad. El resto de sus particularidades solo suponen ventajas.

VENTAJAS DE LA AMPOLLA

La vitamina C aporta a la piel un efecto de luminosidad inmediata y es, junto al ácido ferúlico, la mejor defensa antioxidante frente a los radicales libres (que pueden venir del sol, el tabaco, la polución, la luz azul de las pantallas o el estrés emocional).

Como activo anti-edad, la vitamina C actúa sobre la formación de colágeno, aumentando la firmeza cutánea y difuminando las pequeñas arrugas, al tiempo que trata las manchas.

CÓMO SE USAN LAS AMPOLLAS



Mejor por la mañana , ya que los antioxidantes protegen la piel durante el día.

, ya que los antioxidantes protegen la piel durante el día. Con la piel muy limpia .

. Sin arrastrar y a pequeños toques .

. Siempre debajo de los activos hidratantes .

. Dejando que se absorba durante un minuto antes de aplicar lo siguiente.

durante un minuto antes de aplicar lo siguiente. Nunca sobre el contorno de ojos .

. Lava y aclara bien tus manos al terminar de aplicarla porque como se oxida muy rápido, mancha bastante , incluidos la toalla y el cuello del albornoz.

, incluidos la toalla y el cuello del albornoz. Un truco para que se abrsorban mejor: pasar antes por tu rostro un dermaroller.

Muchas de las ampollas que se venden como vitamina C llevan interesantes añadidos para la piel, como ácido hialurónico, proteoglicanos u otras vitaminas como la E o la F.

Una novedad que nos encanta: las nuevas ampollas de Cantabria Labs Endocare C Proteoglicanos con SPF 30 (49,90€ / 30 ampollas de 2 ml.) Su vitamina C es pura y estabilizada al 15%, llevan factores de crecimiento al 20%, SPF 30 de amplio espectro y un 2% de proteoglicanos. Todo esto junto logra un efecto antioxidante, hidratante, iluminador y regenerador. Son las ampollas de vitamina C más completas hasta el momento, aunque no convienen a pieles grasas (para ellas tienen la versión libre de aceites, que no lleva protección solar).

Ahora elige tu favorita en nuestra selección “10 ampollas de vitamina C para tener la piel protegida y luminosa todo el invierno”:



SESDERMA C-VIT Intensive serum 19,55 euros / 5 x 2 ml. Vitamina C pura concentrada al 12 % y encapsulada en liposomas para que penetre. Para pieles fotoenvejecidas (secas y con manchas). Buen efecto flash. Farmaciasdirect

BE+ ampollas vitamina C pura al 15% 21,79 euros / 10 x 2 ml. Con esa concentración, presumen de reavivar las pieles apagadas y fatigadas. Ligero efecto tensor a los 15 minutos. Amazon

SKEYNDOR Concentrado vitamina C al 7,5% 28,50 euros / 14 ud. Tratamiento de choque de dos semanas para devolver la luminosidad y cargar la piel de antioxidantes. Perfumes club

REPAVAR Revitalizante vitamina C 18,68 euros / 20 x 1,5 ml. Menos potente y más pequeña, pero también más barata, es vitamina C activa pura al 5,5 % que ayuda a combatir el fotoenvejecimiento (sequedad, arrugas y manchas), Farmacias Direct

ISDINCEUTICS ampollas flavo-C ultraglicanos 38,50 euros / 30 x 2 ml. Protege contra radicales libres, activa la producción de colágeno e ilumina la piel. Con ácido hialurónico y proteoglicanos que hidratan y refuerzan la piel. Farmacias Direct

ENDOCARE-C oil free 37,24 euros / 30 x 2 ml.) Complejo de vitaminas C, E y ácido cítrico para una acción hidratante y difuminadora de arrugas y líneas de expresión. Para pieles grasas. Farmacias Direct

MARTIDERM Platinum Photo-Age 45,90 euros / 30 x 2 ml. Vitamina C al 15% y proteoglicanos, su textura el ligera pero hidratan en profundidad, mejoran la firmeza y elasticidad y ayudan a despigmentar. Easy Parapharmacie