Si te arrancas una cana, ¿te salen siete en su lugar? • Guapísimas

No, no y cien veces no. Ese dicho forma parte de la colección de mitos urbanos sin sentido que circulan por los vecindarios de generación en generación. Cada cabello nace de un solo folículo. Si se arranca la cana o ésta se cae de forma natural, solo puede reemplazarse por un cabello que nacerá del mismo folículo, no de otros folículos adyacentes.

Además, eso de que salen siete… ¿no pueden ser cinco, ocho, treinta? Ni caso. Los expertos ya lo aclaran: las canas van saliendo poco a poco, puesto que el cabello va perdiendo el color paulatinamente.

Detectar más cabellos canos en una zona tras arrancar una cana no es más que un efecto óptico.

Además, aunque arrancar una cana no afecte a la aparición de más canas, sí es cierto que tampoco conviene arrancarlas sin control. Los expertos advierten que dedicarse a arrancarse pelos, sean canos o normales, puede provocar la fibrosis del folículo y, por tanto, a la desaparición definitiva de ese cabello.