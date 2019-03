¿Beber agua te ayuda a hidratar la piel? • Guapísimas

Lo leemos cada dos por tres: Para tener una piel bonita hay que beber agua. Esto, probablemente, sea verdad. Pero no porque el agua que bebemos se vaya a la piel, sino porque beber agua mejora funciones como, por ejemplo, la intestinal.

Si el intestino va mejor, todo va mejor… Todos hemos experimentado alguna vez lo que el estreñimiento es capaz de hacer con incipientes granitos.

Beber mucha agua puede ser bueno para la piel si el hecho en si de beber agua hace que bebas menos alcohol y/o menos bebidas azucaradas.

En el caso del alcohol, la piel se resiente porque hace que aumente la red de vasos sanguíneos en el rostro (rojeces) y contribuye a un envejecimiento prematuro de la piel. Y, en el caso de las bebidas azucaradas, ya hay estudios que vinculan azúcar con envejecimiento cutáneo.

Pero volvamos al agua. ¿Es cierto eso que se dice de que beber agua te ayuda a hidratar la piel? “No, no es cierto”, sentencia en su blog el doctor Ricardo Ruiz, dermatólogo y director de la Clínica Dermatológica Internacional (Madrid), que añade:

“Por más que en muchos medios de comunicación se insista que hay que beber mucha agua para mantener la piel hidratada, esto no es verdad. La piel se hidrata a través de la aplicación de cremas”.

Y ahora viene lo mejor (redoble de tambores): las cremas hidratantes no hidratan la piel.

¿Cómo te quedas?

Y si ahora te estás preguntando qué tiene que tener una crema para ser hidratante, es decir, para evitar que el agua se evapore, aquí vienen los detalles. El dermatólogo y director de la Clínica Dermatológica Internacional te los da:

Las mejores cremas hidratantes contienen dos grupos de sustancias: moléculas oclusivas, es decir, que impidan la deshidratación y moléculas humectantes, que retengan el agua.

Las mejores moléculas oclusivas son los aceites (sean minerales, de silicona o vegetales).

Estos aceites crean una fina capa sobre la piel que disminuye entre un 20 y un 60% la deshidratación de la piel.

Muchas cremas combinan varios aceites para conseguir que el resultado no deje la piel muy grasa.

Las mejores moléculas humectantes (que retiene el agua) son sustancias como el ácido hialurónico, el cual está presente en la piel y lo usamos también de forma inyectada para “hidratar” la piel por dentro. Además, están la glicerina, el PCA sódico (una especie de factor natural de hidratación), el sorbitol, etc.

TRUCO: La humedad del ambiente influye mucho en la hidratación de la piel. Es bueno disponer de humidificadores en casa, no prolongar las duchas más de diez minutos, ya que el agua deshidrata la piel, usar jabones libres de sulfatos, no agredir la piel con esponjas, peelings o rascado intenso, usar ropa de algodón y que no contenga restos de suavizante, etc.