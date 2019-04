¿Te imaginas pasar tres años (o más) sin celulitis?

Hay muchas mujeres a las que les gusta lucir trasero. No solo en el desnudo, sino con ciertos bañadores escotados, al estilo brasileño, muy de moda ahora mismo. Para ellas, la celulitis suele ser una molestia.

Hasta hoy, nada (y cuando digo nada es NADA) había conseguido eliminarla por completo y a largo plazo. Decía que hasta hoy. Desde Alemania, y de mano de la compañía Merz Aesthetics, llega una solución.

La celulitis se caracteriza por la presencia de hoyuelos y una textura irregular de la piel de las nalgas y los muslos, y afecta al 85 % de las mujeres después de la pubertad en todo el mundo (Fuente: Merz Aesthetics, la empresa que comercializa Cellfina)

Aunque no es una preocupación estética que tengan todas las mujeres por igual, aquellas que se cuidan mucho pueden llegarla a vivir con cierta frustración.

Esos hoyuelos que conforman una especie de textura de piel de naranja se instalan sobre todo en la zona de glúteos y muslos. Se puede tener celulitis estando en tu peso. También se puede tener haciendo ejercicio y llevando una dieta sana.

Hasta ahora, las soluciones para paliar su aspecto pasaban por masajes (manuales, con maquinaria de estética muy avanzada o con rodillos de todo tipo) y tratamientos tanto tópicos como de estética para reafirmar la piel y, de esa forma, tensar la zona y disimular. Nada de eso ha demostrado ser cien por cien eficaz.

“El uso de aparatología corporal, radiofrecuencia, cosmética específica, mesoterapia e incluso intervenciones quirúrgicas como la liposucción o el lipoláser han resultado ser ineficaces a medio o largo plazo, ya que o bien no han eliminado la celulitis, o tras la finalización del tratamiento, ha vuelto a surgir”, explica el Dr. José María Ricart, director del Instituto Médico Ricart (Valencia).

Desde hace unos meses vengo escuchando hablar sobre Cellfina a los mejores dermatólogos y médicos estéticos de este país –esos que no suelen casarse con nadie y que no venden nada que no hayan probado y constatado que realmente funcione-.

Cellfina se vende como el único tratamiento verdaderamente eficaz para eliminar la celulitis de manera definitiva en una única sesión.

Y esto no lo digo yo, lo dice la FDA y la UE. “Este tratamiento aporta algo muy importante: la seguridad de que es el único tratamiento clínicamente probado para la celulitis que está autorizado por la FDA estadounidense y tiene el marcado CE de la Unión Europea para mejorar el aspecto de la celulitis”, abunda la Dra. Mercedes Sáenz de Santamaría, de la Clínica Dermatológica Internacional (Madrid).

Eso mismo cuentan los médicos que lo han testeado ya y pueden afirmar que el 93% de pacientes que lo han probado, siguen satisfechas con el resultado, pasados los tres años.

¿Y qué tiene esta máquina que no tuviera el resto de las que se han usado hasta ahora?

Desde el Grupo Dermatológico Pedro Jaén, una de las clínicas con más prestigio, dado el rigor científico con el que tratan estos temas, nos cuentan: “Esta eficacia se basa en que trata la causa estructural de la celulitis desbridando los septos fibrosos subyacentes que tiran de la piel hacia abajo a modo de “arpón” provocando esos antiestéticos hoyuelos o depresiones tan difíciles de eliminar”, explica la Dra. Vanessa de San Gregorio, de la Clínica de Dermatología Pedro Jaén (Madrid).

Para entender por qué Cellfina funciona hay que entender que la causa estructural de la celulitis es anatómica. Se produce por unas bandas de tejido conjuntivo llamadas septos fibrosos que se encuentran bajo la superficie de la piel. Los septos fibrosos conectan la piel con el tejido subyacente en determinados puntos y crean cámaras de células adiposas. Estos septos dispuestos en sentido perpendicular a la superficie cutánea tiran hacia abajo de la dermis. La grasa acumulada en las cámaras empuja hacia afuera, con lo que se forman hoyuelos y la piel pierde su firmeza.

Cellfina se diferencia de los demás tratamientos contra la celulitis por el uso de una tecnología patentada llamada Tissue Stabilized-Guided Subcision® (TS-GS). Esta tecnología utiliza una pieza de mano de vacío para estabilizar el tejido mientras una microcuchilla oscilante secciona las bandas de septos que causan la celulitis.

No te promete pérdida de peso, no te promete pérdida de centímetros. Promete acabar con los hoyuelos. Promete una piel lisa y uniforme durante mucho tiempo. Tres años, mínimo, afirman. Los que han pasado desde que se trataron los primeros casos.

Los médicos que lo han probado se muestran muy satisfechos con los resultados. “Los hoyuelos y las depresiones de la piel de naranja solo responden con este tratamiento, que ha supuesto un gran paso adelante para tratar la celulitis estructural, que no responde a dieta ni a ejercicio”, declara la Dra. Andrea Sánchez, de la Clínica Tufet.

DATOS PRÁCTICOS:

Duración del tratamiento entre 45-60 minutos. Requiere anestesia local Ha de realizarse por un médico Se tratan entre 20-30 hoyuelos El coste del tratamiento oscila entre 2.500 y 3.500 euros, dependiendo del número de hoyuelos a tratar. Resultados visibles en tan sólo 3 días y con mejoría posterior a lo largo del tiempo Duración de los resultados de al menos 3 años Solo está indicado para mujeres de 25 a 55 años de edad con celulitis en la zona de los muslos o glúteos (hoyuelos persistentes que simplemente no desaparecen ni con dieta ni con ejercicio) Con flacidez de piel mínima o inexistente Que se encuentren dentro de su peso (con un IMC entre 18 y 35)

La mejor época para someterse a esta técnica es durante los meses de otoño-invierno, ya que inmediatamente después del procedimiento puede aparecer hinchazón local y algún hematoma en la zona tratada que desaparecen con posterioridad.

DÓNDE ENCONTRAR CELLFINA:

Dra. Mercedes Sáenz de Santamaría en la Clínica Dermatológica Internacional (Madrid)

Dr. Antonio Castellano Miralla en el Instituto Médico Miramar (Málaga)

Dra. Andrea Sánchez en la Clínica Tufet (Barcelona)

Dr. José María Ricart en el Instituto Médico Ricart (Valencia)

Dra. Vanessa de San Gregorio en la Clínica de Dermatología Pedro Jaén (Madrid)

Dra. Electra Navarrete (Pozuelo de Alarcón, Madrid)