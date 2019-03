¿Cómo saber qué zapatillas de correr son las adecuadas? • Guapísimas

Solo hay que salir a dar un paseo por cualquier ciudad de España para constatar que el running es un veneno que engancha. No parece mala droga. Correr mantiene el cuerpo activo y la mente despejada, pero no se puede hacer de cualquier manera. Para evitar lesiones o sobrecargas, una de las primeras cosas que hay que hacer es comprarse unas buenas zapatillas para correr.

Y no solo buena, sino adecuada a nuestras condiciones personales. Este no es tema para tomar a la ligera; los médicos están preocupados. El doctor José María Bueno, especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte, médico de la cantera del Real Madrid-Sanitas advierte: “Una buena equipación no solo puede ayudarnos a maximizar los resultados del entrenamiento, sino también a evitar posibles lesiones. Utilizar una zapatilla que no se conjuga bien con nuestra forma de pisar puede llevarnos a sufrir lesiones en ligamentos y tendones a largo plazo”.

Las lesiones típicas del runner, sobre todo del novato, son molestias en las articulaciones más relacionadas con el gesto de correr, es decir, las rodillas y los tobillos. Las rodillas están acostumbradas a caminar, no a correr.

A la primera molestia que notes en la rodilla, deja de correr y empieza a caminar. Mientras te recuperas, no está de más hacer en el gimnasio trabajo de fortalecimiento muscular para proteger la articulación. Si el dolor persiste, reposo y visita al médico.

CÓMO ELEGIR LAS ZAPATILLAS PARA CORRER ADECUADAS

No elegir bien la zapatilla para correr puede suponer riesgo de lesión pero ¿cómo saber la zapatilla para correr que te conviene? Los expertos de la marca deportiva Sprinter nos ayudan a conocer los principales elementos a tener en cuenta a la hora de elegir las zapatillas correctas para practicar running.