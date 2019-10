Entrega tu cepillo

¿Tú sabías que el uno por ciento del plástico que termina en el océano son cepillos de dientes? ¿Y que cada uno puede tardar 500 años en degradarse?

Si no acaba antes en la tripa de un pez. O en la nariz de una tortuga.

Cepillos de dientes, nadie sabe reciclarlos

Esto pasa, no porque los ricos tiren sus cepillos por la borda de sus yates, sino porque nosotros lo metemos en el cubo de basura equivocado.

El cepillo de dientes usado tiene que ir siempre al punto limpio, donde saben cómo reciclarlo. Ni al cubo amarillo de envases ni mucho menos a la basura orgánica.

¿Y eso por qué? Pues porque los cepillos de dientes están compuestos de plástico, materiales polímeros y nylon y no se pueden desechar en el contenedor amarillo

Para paliar el problema de tantos cepillos que acaban en la orilla de la playa, conducidos por las olas, Vitaldent ha creado una iniciativa llamada “Por La Sonrisa del Planeta”.

Esta acción servirá, en primer término, para recoger cepillos usados y, en el fondo, para concienciar a la sociedad sobre el correcto reciclaje de los mismos.

UN DATO al margen: Cuando tiras tu cepillo de dientes a la basura, éste va untado de triclosán. Muchas pastas de dientes (aunque no todas) contiene este ingrediente (por ley, solo un 0,3%, cantidad que, si no se ingiere, no supone un peligro para la salud). Inocuo para la salud, quizá no lo sea tanto para los mares y ríos. Ojo también con esto.

El movimiento “Por la Sonrisa del Planeta” surgió tras un estudio* que se realizó para comprobar si los españoles sabían cómo reciclar los cepillos de dientes. Los datos que arrojó resultan alarmantes:

El 94,6% de los españoles lo desecha de manera incorrecta, la mayoría (49%) lo hace en el contenedor amarillo. Pero lo más impactante es que el 78,5 % de las personas siguen reciclando el cepillo de manera incorrecta pese a saber que este puede acabar contaminando nuestros mares y océanos.

Puntos de recogida

Para acabar con este problema o, al menos, poner un granito de arena, Vitaldent ha puesto en marcha 48 puntos de recogida en Madrid que forman parte de la red de más de 300 puntos de recogida en toda España para que la empresa española Solteco dé una segunda vida a los cepillos de dientes usados.

Además, lanza un reto importante: si consiguen recoger 50.000 cepillos de dientes, evitarán que más de 830 kilos de plástico terminen en el mar.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Solteco, compañía especializada en el tratamiento y transformación de plástico reciclado, para reciclar y dotar de una nueva vida todos los cepillos de dientes recogidos durante la iniciativa.

Anímate y, la próxima vez que cambies el cepillo, acuérdate de llevarlo al punto limpio.

* Encuesta a más de 500 personas llevada a cabo por la empresa Netquest desde el 27 al 29 de agosto de 2019.