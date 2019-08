Es obligatorio quitar el SPF al volver de la playa o de la piscina

Me preguntan mucho por mensaje directo: ¿Cómo elimino el filtro solar de la piel al volver de la playa o la piscina? Encantada de responder. Porque HAY QUE HACERLO. Sí o sí. Innegociable.

El filtro solar se elimina completamente por la noche, al caer el sol, usando un producto de limpieza de base oleosa al que se suma una limpieza al agua.

¿Te ha sonado muy marciano? Tranqui, a continuación el Oráculo de la Belleza te lo explica despacito para que se entienda perfectamente.

¿Qué es la doble limpieza?

Seguramente llevabas toda la vida limpiándote la piel, bien con un gel espumoso que aclarabas con agua, bien con leche limpiadora pero, de un tiempo a esta parte, no dejas de escuchar eso de la doble limpieza.

La doble limpieza significa hacer dos pasos para limpiar la piel:

El primero, retirar los residuos cuya composición incluye aceites. Es decir, base de maquillaje y otros productos de maquillaje en textura crema como colorete, iluminador, corrector, etc., además de los filtros solares, (la mayoría formulados en forma de crema de base más o menos grasa), sin olvidar el propio sebo que haya sobre producido nuestra piel. El segundo, retirar polvo, células muertas, sudor, partículas de contaminación y otros restos de suciedad.

El primer paso ha de hacerse con un limpiador de base oleosa como aceite desmaquillante, leche limpiadora o bálsamo. Esto se explica porque maquillaje, grasa cutánea y SPF son restos de suciedad “lipófillos”, es decir, los atrae la grasa. Por eso no se suelen retirar bien con jabón, con geles de los que se aclaran con agua.

“Algunas espumas limpiadoras son también capaces de retirar maquillaje y SPF. Eso es porque mezclan las dos fases. Por ejemplo, un sulfato asociado a una manteca. Es también el caso del agua micelar, en cuyo interior (de cada micela) hay una fase lipófilla y otra hidrófila; por eso desmaquilla, retira el SPF y limpia”

El segundo paso se hace con una espuma o gel que limpie en profundidad y retire los restos de suciedad mediante el aclarado con agua.

Si bien es cierto que la doble limpieza no tiene por qué ser obligatoria a diario (por ejemplo, si no te has maquillado y/o no has usado filtro solar), también lo es que las mejores pieles siempre son las más limpias.

Recomendamos una doble limpieza facial si usas mucho maquillaje, si llevas protección solar a diario o pasas mucho tiempo en ambientes urbanos que puedan causar una mayor acumulación de contaminación en la piel. También si tienes tendencia a los granitos.

Conclusión: Aunque los expertos ya van por la triple limpieza, aquí explicamos por qué hacer la doble es básico cuando te has maquillado o has usado filtro solar. Sobre todo, en verano, cuando usas filtro solar durante todo el día, capa tras capa.