¿Cortar las puntas del cabello hace que crezca más rápido?

Navegando por Internet se leen auténtica joyas, a medio camino entre el periodismo y el esoterismo: en qué fase de la luna es mejor cortarse el pelo, diez cosas que puedes hacer para que tu melena crezca deprisa…

Este Oráculo ha llegado a leer afirmaciones del tipo “No se recomienda que lo cortes después de las 9 AM en ninguna fase. Cuando el pelo está estancado es porque lo cortamos en horas y fechas inadecuadas según la influencia lunar”.

Fases lunares aparte, el mito de que si te cortas las puntas a menudo, la melena te crece más rápido y mejor es totalmente falso.

Para empezar, porque el cabello, a cierta altura, ya es materia muerta. Y porque lo que ocurra en la punta, le da igual a la raíz.

Otra cosa es que, si está recién cortado, se vea y sienta más fuerte.

Unas puntas abiertas, estropeadas, siempre dan a la melena un aspecto empobrecido pero, largo, está largo sólo si no lo cortas. Lógica pura.

Qué hacer para conseguir un cabello largo

Si quieres alcanzar una melena a mitad de la espalda solo existe un recurso: no cortarlo.

Escuchar durante años a expertos en cuidado capilar, te da la respuesta, que parece una verdad un poco de Perogrullo: un cabello recién cortado, como decía, puede verse y sentirse más fuerte, pero eso no significa que se haya alterado el ritmo de crecimiento y, mucho menos, su textura o grosor.

El grosor, textura y largura del cabello son características que vienen determinadas por los genes, y un corte de pelo no puede alterar el código genético.

Además, el pelo crece en la raíz del cuero cabelludo, por lo que cortar las puntas no tiene ningún impacto en la raíz.

En todo caso, lo que hará que el pelo crezca mejor es cuidar el cuero cabelludo, donde está la matriz, la raíz. Si el cuero cabelludo está descamado, irritado y con un exceso de grasa, sí puede verse afectado el cabello, que no se nutrirá correctamente.

Pero cortar de abajo no hace que arriba vayan mejor las cosas.

Es más, si el cabello crece más o menos un centímetro al mes y se te recomienda cortarlo dos cada par de meses… ¿Cómo vas a conseguir dejarlo largo?

En todo caso, lo tendrás siempre igual o un poco más corto cada principio de trimestre.

No, la respuesta es no: parecerá más bonito y cuidado pero no crecerá más ni más rápido.