¿Te tienta el pelo corto?

Se avecina una avalancha de visitas a la peluquería. El verano de 2019 será el del pelo corto o no será. Porque cada vez con menos miedo a meter la tijera, las españolas se tiran a Google a buscar inspiración de cortes de pelo corto.

TU PROPIO PELO CORTO

Si te pones a ello, encontrarás millones de hits, literalmente, donde encontrar un look de pelo corto con el que sentirte identificada. Si buscas un cambio, te apetece el pelo corto… Atrévete. El pelo crece y si no lo pruebas, nunca sabrás si has dado con lo que más te favorece.

No hay dos cortes de pelo corto iguales. Lo más importante es que se adapte a las facciones de cada mujer.

No hay una sola mujer a la que no siente bien el cabello corto, solo hay que dar con el que favorece a cada una.

Ahora bien, si finalmente te decides, además de una buena inspiración, te harán falta algunos consejos:

Un cabello corto no tiene por qué no ser femenino y sofisticado

Si huyes de cortes clásicos, seguramente te verás más joven, como que te has quitado años

Piensa en algo que sea fácil de peinar, que sólo requiera un poco de producto de styling y no demasiado secador

Si es un corte versátil, que permite varios peinados diferentes, mejor

Si quieres ir a lo último de lo último, elige un pelo corto con flequillo

Lo mejor es respetar la textura propia, no forzar: hay estilos de pelo corto ondulado y liso, muy rizado

Ahora sí, un pelo corto vive su mejor vida cuando da esquinazo al encrespamiento

La estructura de degradado o el flequillo dependerán mucho de tus rasgos, fíate de tu peluquero y no vayas con una idea preconcebida. Cada corte depende del nacimiento del cabello en la zona frontal y de si existen remolinos

Piensa en algún reflejo… No hay nada más aburrido que un pelo corto en un color sólido. ¿Sabes qué es lo último? Los reflejos baby blonde y las mechas con esponja

No prescindas de los productos de styling, sobre todo de aquellos destinados a aportar volumen y textura

En general, al pelo corto conviene más despeinarlo que peinarlo

Ahora, elige entre estos 8 looks de pelo corto de las pasarelas primavera-verano 2019 que hemos seleccionado para ti: