El six-pack de verano se hace en invierno

Todos quieren saber cómo lograr un abdomen firme y en su sitio. Lo sabemos, y aquí no vamos a engañarte. Decir adiós al temido flotador es complicado, sobre todo, si aún estás pagando las consecuencias de las vacaciones.

Tatúate esto: Los excesos en el plato, cuando no se queman, se acumulan en la zona abdominal. Y luego vienen los lamentos.

Perder barriga y lucir el six pack son la gran obsesión masculina. Un reciente estudio realizado por la empresa Allergan revela que el 73% de los hombres y mujeres en España considera el exceso de grasa corporal su principal preocupación estética.

Concretamente, el exceso de grasa localizada en áreas específicas del cuerpo (abdomen y flancos) o bajo el mentón es su primera preocupación estética y la segunda para las mujeres (por detrás de la celulitis).

Lucir six pack es posible

Aunque es difícil tener un vientre plano, no es imposible y desde Guapísimos vamos a decirte cómo. Para empezar, márcate un plan de entrenamiento eficaz centrado en aumentar el gasto: Running, natación, crossfit o spinning (o siclo, tan de moda últimamente) son excelentes opciones para movilizar todo el cuerpo y que reacciones la masa adiposa en los michelines.

En cuanto a la frecuencia y duración de las sesiones, los expertos recomiendan, salvo excepciones, entrenar 2 o 3 días a la semana durante 60 minutos.

Además, programa una tabla para seguirla a rajatabla que incluya todos los tipos de abdominales posibles (altos, bajos, oblicuos), sin olvidar el maravilloso efecto de unas buenas planchas (como en la foto de apertura).

Mejora el plato

Lo segundo (pero más importante) es la alimentación. No hagas caso de dietas extravagantes, tiránicas o exprés que solo te harán perder agua y no grasa. En su lugar, céntrate en establecer unos hábitos de alimentación saludables (que no dieta) que, combinados con el mayor ejericio, te ayuden a general un déficit calórico que ayude a tu cuerpo a tirar de la grasa acumulada.

No hace falta ser un gurú de la alimentación. Es más, seguramente te sabrás la teoría a la perfección pero te faltará pasar a la práctica. Ya sabes: cinco comidas al día en pequeñas cantidades y bien repartidas, beber al menos 2 litros de agua, aumentar el consumo de verduras y proteínas, limitar los hidratos de carbono, huir de las bebidas carbonatadas.

Si quieres bajar barriga, debes huir de las calorías vacías como de la peste. Es decir, adiós al alcohol y al exceso de azúcar. Reduce las grasas malas y las harinas refinadas.

Cremas para abdominales

Hay una tercera pata que ayuda en la estrategia six pack. Es la aplicación de cremas reductoras. A diferencia de las leches corporales al uso, las lociones tonificantes ayudan a acelerar localemente el riego sanguíneo, produciendo un cierto drenaje que ayuda a definir la silueta.

Su efecto es doble: por una parte, ayudan a reducir líquidos y por ende ayudan a movilizar cierto grado de tejido graso, y por otra, alisan la piel. Créenos: funcionan. Eso sí, para ver resultados evidentes deben combinarse con los anteriores consejos ya que los milagros no existen.

¿Y cómo se usan? Pues como diga el fabricante. Aunque hay quién prefiere hacerlo antes de entrenar, lo recomendable es después del ejercicio cuando la capacidad de absorción de la piel es mayor.

En la forma de aplicación no hay dudas: siempre en movimientos circulares, masajeando la zona durante 40 o 60 segundos con suaves pellizcos. Hazlo dos veces al día, mañana y noche.

Ahora elige qué crema para los abdominales te comprarás:

Quema, quema, quema AMIX Fat Burner Gel (25,30€) Compuesto por ingredientes naturales como centella asiática, ruscus y extracto de castaño de Indias que aceleran la quema de grasa con un efecto calor intenso. Amazon

En stick COLLISTAR S.O.S Perfect Abdominal Stick (36,99€). Formulada con algas marinas y cafeína, una mezcla perfecta para deshinchar y aligerar el tejido. Amazon

Mientras duermes SOMATOLINE Cintura y abdomen 7 noches (28€). Formulado con el complejo exclusivo MenRedux7 (un combinado de activos de acción reductora), esta crema promete actuar en el contorno de cintura y abdomen en solo una semana. Amazon

En barra THIOMUCASE Hombre Cintura y Abdomen Stick Quemagrasa (24€). Con Lipoburnenzym, un compuesto creado para acelerar la tonificación del abdomen redefiniendo la zona con efectos visibles desde las primeras aplicaciones. Promofarma

