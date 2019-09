¿Te puedes hacer depilación láser mientras sigues morena?

A la vuelta de verano, casi ya inmersos en el otoño, seguro que serán muchos los arrepentidos. Muchos quienes hayan vuelto de vacaciones prometiéndose a sí mismos: de este año, no pasa.

Depilarse con láser. Una de las decisiones que más pereza da y, al tiempo, una de las mejores inversiones que pueden hacerse en cuestiones de belleza.

Depilarse con láser o con luz pulsada, no solo garantiza una ausencia de vello visible de forma permanente, sino que sortea un problema que muchos sufren: vellos enquistados y foliculitis.

Hasta hace poco, sabíamos que la depilación por láser era un tratamiento que exigía esperar al crudo invierno. Dado que el láser actúa buscando la melanina del vello, era importante que no encontrara de camino la melanina del bronceado para evitar quemaduras y otros riesgos.

Por si no has entendido nada, te explicamos: Cuando la luz del láser incide sobre la piel, es captada especialmente por la melanina más concentrada en el folículo piloso, sobre todo si está en fase anágena (formación del pelo). La energía calienta rápidamente el folículo, destruyéndolo, sin dañar la piel de alrededor.

Hoy sabemos que ciertos equipos permiten depilar una piel bronceada. ¿Quieres saber cuál es el último? Sigue leyendo.

El láser Motux AX, de Deka Láser, es un Alejandrita que incorpora un tecnología en el cabezal llamada Moveo que permite lo dicho con eficacia y, lo más importante, seguridad.

Además de permitirte depilarte desde ya, también te facilita la vida con otra cuestión: el rasurado previo ya no es necesario.

Es decir, que si te has pasado toda la primavera y el verano haciéndote la cera o depilándote con la máquina eléctrica y, además, te has puesto morena, no hay problema. Puedes pedir una cita para depilarte con láser cuando quieras.

¿Por qué permite la depilación láser en piel bronceada?

La Dra. Petra Vega, que ha puesto a prueba el equipo, explica otras funcionalidades distintas de este láser: “Incorpora una punta de zafiro y un spot grande que, al acoplarse perfectamente a la piel, optimiza la energía del láser emitido, siendo mucho más eficaz y rápido” y añade: “Integra un sistema de frio, lo que le permite depositar altas dosis de energía, con un flujo constante, que mediante múltiples pasadas, consigue calentar y destruir el folículo, sin dañar la piel adyacente”.

Los láseres que hacen picos altos o disparos aislados, pueden provocar quemaduras.

Otras cuestiones que la Dra. Mora destaca son:

Es indoloro Puede aplicarse en todas las zonas que exista pelo sensible al láser, pues su aplicador permite llegar cualquier zona: orejas, pubis, perianal, etc. Provoca menor irritación y edema que otros equipos

El equipo está disponible en Clínica Vega (Tarrasa): +34 630 83 62 51 y Clínica Vega (Madrid): +34 600 56 90 95.