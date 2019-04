10 sombras de ojos para maquillarse con los dedos • Guapísimas

A veces por falta de ganas, de tiempo o de destreza, terminamos maquillándonos en el coche, casi a oscuras, sin espejo ni pinceles. Para esas ocasiones conviene tener productos adecuados, en cuya aplicación sea suficiente la yema del dedo y puedas decir eso de: “con estas manitas y mi sombrita de ojos…” (chiste no apto para Millenials).

Ahora en serio: Si necesitas maquillarte sin pinceles, no tienes por qué renunciar a dar un toque de color en los ojos. Ya te darás cuenta que si la textura de la sombra es puro polvo (mucho más, si es polvo suelto), con los dedos no haces nada, te hace falta pincel.

Para maquillarte de forma fácil y rápida existen las sombras de textura crema-polvo y los formatos en lápiz.

Ahora elige tu producto en nuestra selección de diez sombras de ojos fáciles de usar para que te maquilles con los dedos:

Charlotte Tilbury Eyes to mesmerize en tono “Marie Antoinette” (26,55€). Fórmula acuosa que refresca los ojos cansados, no se corre ni se mete por las arruguitas.

Buena relación calidad-precio

Love Of Color One and Done Shadow Stick en tono “Heavy Petal” (10,50€). Muy fácil de aplicar y duradero, te permite pintar y después extender con la yema del dedo.