Volver de vacaciones con la manicura intacta

Aunque es un gusto ir a la manicurista, dejarte mimar y que sea una experta quien maquille a la perfección tus uñas, a veces la realidad se impone a la ensoñación y eres tú quien tiene que arreglar tus manos en casa.

Stop drama! Aprovecha ese rato de tiempo para ti y hazte, no solo una buena manicura paso a paso, sino un esmaltado permanente que te permita estar todas las vacaciones sin preocuparte de tus uñas.

Unas cosa: Cuando escuches esmaltado permanente, entiéndelo como de muy larga duración en relación a los esmaltes tradicionales.

El esmaltado permanente se consigue con unos esmaltes especiales que se llaman “en gel” y que se endurecen gracias a la acción de la luz LED.

Si este esmaltado se hace con cuidado, puede durar dos y hasta tres semanas en buen estado. El problema suele ser retirarlo. Pero eso es otra historia.

Normalmente, los kits de esmaltado permanente en casa con lámpara LED suelen traer varias cosas: la lámpara en cuestión, un limpiador/deshidratador para las uñas, un gel de base, un color y un topcoat efecto gel. Además, puedes encontrarte, dependiendo de la marca, con toallitas especiales quitaesmalte, lima, palito de naranjo, etc.

Por si acaso te suena la historia de las lámparas de manicura permanente que provocaban cáncer de piel, que sepas que no son este tipo de lámpara. El miedo era a las antiguas lámparas de secado, que emitían rayos UV. La luz LED no solo no es dañina para la piel, sino que se usa en todo su rango de colores para tratar diferentes condiciones cutáneas, algunas de ellas relativas a la piel sensible. Tranquila.

Aunque te pueda parece que los kits en cuestión son complicados de usar, que sepas que, al contrario: es facilísimo. La única pega que tienen es que cada uno tiene sus propios esmaltes y si quieres cambiar de color a menudo tienes que comprar la marca específica de la lámpara.

Por suerte, el surtido de esmaltes permanentes de quienes comercializan estos kits es bastante amplio y puedes ir comprando dependiendo de la temporada. También puedes reponer las bases y los topcoats según se vayan gastando.

Cuentan las expertas en manicura que los esmaltes en gel, que son los que hay que usar con estas lámparas, son sensibles a la luz, así que tenlos guardados a buen recaudo.

Esmaltado permanente en casa, paso a paso

Es importante que las uñas estén limpias y deshidratadas. Para ello, retira cualquier rastro de esmalte anterior, lávalas y después pasa un algodón que no suelte pelusa empapado en alcohol o en acetona. Asegúrate que las manos están listas, con las cutículas arregladas y las limas con la forma que te apetece. Si quieres, puedes pulirlas muy suavemente para crear una textura que agarre bien el esmaltado. El primer paso es la base, que generalmente se debe secar con la lámpara. Después, el color. Cuanto más finas sean las capas de producto, más fácil es que el resultado final sea un éxito. Normalmente se aplican dos capas de color, con 60 segundos de secado en la lámpara cada una. Para terminar, una capa de brillo protector efecto gel que también se secará. El tiempo de cada capa lo indica el fabricante de cada lámpara.

Muy importante:

Los productos (base, esmalte y gel) no deben entrar en contacto con las cutículas ni con la piel que rodea la uña.

No se deben utilizar en caso de alergia a los acrilatos.

Prohibido a menores de 16 años.

Jamás si te muerdes las uñas o si tus uñas son más cortas que la yema de tus dedos.

Tampoco si las cutículas están partidas o en mal estado. Evita su uso en caso de uñas débiles, secas o partidas.

Ahora elige kit de esmaltado permanente con lámpara LED para usar en casa:

Tamaño mini LE MINI MACARON Kit de manicura en gel (37,90€) Contiene un color, una capa base, un top coat, otros accesorios de manicura y la lámpara en forma de macaron con cable USB y cargador. Look Fantastic

Amazon

Muy pro SENSATIONAIL Starter kit (50,44€) Su lámpara LED Pro 3060 consigue que el esmalte en gel se seque en tan sólo 30 segundos. Contiene limpiador, primer, base, topcoat y algodones que no sueltan pelusa. Amazon

Perfumes club