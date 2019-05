Maquillaje masculino... ¿sí o no? • Guapísimas

Era el avance que quedaba en lo que se conoce como men grooming. Maquillaje para hombres que ha llegado para quedarse. Atrás quedaron las suspicacias generadas tras comprobar que los hombres también son coquetos.

Quieren tener buen tono y camuflar pequeñas imperfecciones del rostro con ayuda de correctores, iluminadores y polvos de sol.

Decimos que es un avance reciente pero no una novedad. De hecho, a finales de 2018, firmas de moda como Tom Ford y Marc Jacobs lanzaron al mercado líneas de cosméticos para hombres. Sin embargo, Ford y Jacobs no fueron los primeros en explotar el incipiente mercado del maquillaje masculino.

Hace 15 años, y en plena era de la metrosexualidad, Jean Paul Gaultier creó Le Male tout beau tout propre, una gama de colorido para hombre que incluía corrector, khol, iluminador, barniz de uñas, un cepillo para definir pestañas y marcar cejas, además de brillo labial, entre otros.

En un intento (esta vez frustrado) por mostrar la diversidad de géneros a través de la cosmética, l´enfant terrible fracasó. En poco tiempo, Le Male Gaultier fue eliminado del mercado.

Maquillaje masculino, sí, pero ¿cómo?

El maquillaje masculino, sí. De cualquier forma, no. Frente al sinfín de sombras, coloretes, máscaras de pestañas y otros productos que comparten el día a día con las mujeres ofreciendo resultados evidentes, ellos buscan simplicidad.

Entiéndase simplicidad en el sentido práctico de la palabra. Siendo neófitos en la materia, existe un evidente riesgo de perdernos entre las diferentes texturas que ofrece el maquillaje femenino.

Por este motivo, el maquillaje masculino debe cumplir con cinco objetivos básicos:

Efecto natural Facilidad de aplicación Hidratación sin brillos Protección solar Activos anti-edad

Vayamos uno por uno:

Efecto natural

¿Quién no ha pasado una noche sin pegar ojo y al día siguiente ha amanecido con bolsas y ojeras? El combo corrector-iluminador aplicado en zonas estratégicas obra milagros en la piel. Las fórmulas en crema son rápidas de utilizar ofreciendo resultados suficientemente imperceptibles para los demás –salvo para nosotros mismos- y con un acabado natural.

Bonus track para avezados: Finaliza con un ligerísimo toque de polvos de sol compactos, distribuyéndolos en forma de tres desde la sien, el pómulo y la barbilla. Lograrás un perfecto look sun kissed incluso en febrero.

Facilidad de aplicación

Los hombres necesitamos productos fáciles de aplicar en la piel. No importa el formato en sí mismo (en stick, en crema, en polvo compacto o con fluido de color), sino la sencillez en el uso cotidiano. Esta observación es clave para garantizar la vida útil del maquillaje masculino.

Hidratación sin aportar brillos

La piel del hombre es aproximadamente un 25% más gruesa y densa que la de la mujer.

Además, y debido a las hormonas, la dermis masculina segrega más grasa siendo común la aparición de comedones, puntos negros y poros dilatados.

En este sentido, algunos productos de maquillaje como las bb cream deben hidratar sin generar brillos.

Protección solar media/alta de amplio espectro

La exposición al sol sin protección es uno de los factores que incide directamente en el envejecimiento prematuro de la piel.

Para evitar la aparición de manchas, lentigos, pecas solares y otras imperfecciones cutáneas, es imprescindible que los fondos de maquillaje y los fluidos de color incluyan como mínimo un SPF 20.

Tratamiento anti edad

La prevención es clave en la aparición de arrugas. A partir de los 30 años, la piel del hombre muestra los primeros signos de envejecimiento con líneas de expresión en la frente, arrugas en el entrecejo y patas de gallo en el contorno del ojo.

El estrés, la contaminación ambiental y la de la luz azul, además de la mala alimentación y la falta de sueño, entre otros factores, aceleran este proceso.

Las firmas de cosmética son conscientes de esta realidad incluyendo en las formulaciones de maquillaje componentes activos que frenen el paso del tiempo.

Con estas premisas y sin olvidar que la belleza no es una cuestión de géneros sino de estilo, Chanel ha lanzado al mercado Boy, una colección de cosméticos creada en exclusiva por primera vez para los hombres.

He probado lo último, Boy de CHANEL (y esto es lo que me ha parecido)

La colección de maquillaje se presentó en Corea en septiembre. El país asiático es conocido por los exquisitos rituales de belleza seguidos por igual entre hombres y mujeres.

Allí, el colectivo masculino se preocupa mucho más que en el resto de los países por el cuidado de la piel. Con un éxito rotundo, desde noviembre la colección está disponible en el ecommerce de la firma.

Ahora mismo, Boy puede comprarse en las boutiques de Chanel y en puntos de venta autorizados.

Es una línea fácil de usar, con ingredientes de calidad y preciosa para regalar.

Las claves de su diseño son el emblemático azul noche de Chanel y el nombre: Boy, acrónimo de Be Only You. Toda una declaración de intenciones para el hombre que se maquilla.

La línea ofrece tres productos: Un fondo de maquillaje, un bálsamo labial y un lápiz de cejas.

Los tres son grandes aliados para disimular imperfecciones con cobertura total gracias a fórmulas ligeras que duran más de ocho horas.

La base de maquillaje tiene ocho tonos, está enriquecida con ácido hialurónico que hidrata y SPF 25 PA++ para proteger la piel del estrés medioambiental y la radiación solar. El acabado es luminoso pero mate.

El bálsamo labial lleva nutrientes como el aceite de jojoba y la manteca de karité pero resulta ultraligero y queda transparente.

El lápiz de cejas sirve, por un lado, para peinar los pelos rebeldes y, por otro, para aportar densidad, definición y potencia pero con un acabado fresco, natural y waterproof.

Está claro que los hombres cada vez más reclaman su espacio en el mundo de la belleza y, ahora, en el maquillaje.

A pesar de las diferencias existentes entre hombre y mujer, todos buscamos lo mismo: sentirnos bien y mostrar la mejor cara al exterior.

¿Te animas a probar un producto de maquillaje?