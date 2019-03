¿Qué tienen las mascarillas coreanas que no tengan las demás? • Guapísimas

Estarás harta de verlas en redes sociales, incluso sin haberlas probado todavía. A pesar de su éxito de ventas y de que han sido copiadas por marcas de todos los continentes, las mascarillas faciales coreanas siguen siendo una incógnita.

Merece la pena conocerlas a fondo ya que se trata de soluciones para pieles apagadas que consiguen magníficos resultados en tiempo récord.

ORIGEN DE LA MASCARILLA DE TISÚ

Para empezar, cabe aclarar que las mascarillas faciales monodosis son una parte esencial de la rutina coreana desde tiempos pasados.

Hace unos cinco años comenzaron a viajar desde Seúl hasta los tocadores occidentales, instalándose en nuestras sencillas costumbres con un abanico cuasi-infinito de colores, divertidos packagings e ingredientes de lo más curiosos.

Como principal curiosidad, hay que saber que las coreanas no usan estas mascarillas como tratamiento puntual para darse un chute de belleza de vez en cuando, a modo de extra o instante de relax. Ni siquiera las usan antes del maquillaje para preparar la piel, no.

Las coreanas consideran estas mascarillas parte de la rutina de belleza que, aunque no sea diaria, no deja de ser básica. Las coreanas no se toman a broma el cuidado de la piel, así que si tanto usan estas mascarillas es porque funcionan.

Otra curiosidad por la que se entienden mejor estas mascarillas es que no son mascarillas normales, como las que hemos usado toda la vida.

Tienen la forma de una especie de careta (a veces cubren de una pieza todo el rostro, a veces vienen troceadas para usarse en distintas zonas) con aberturas para los ojos, la nariz y la boca que te permitirán ver, respirar y hablar.

Aportan un súper plus a la piel porque llevan impregnadas en el tejido esencias ricas en altas dosis de activos en cómodos formatos a precios más o menos asequibles.

CÓMO FUNCIONAN LAS MASCARILLAS DE TISÚ:

Mediante ingredientes concentrados

En un formato que no deja escapar los activos, ya que el tejido se queda pegado y hace que el producto no se evapore, de manera que los ingredientes se absorben más y mejor

Con un resultado instantáneo; la hidratación y luminosidad se perciben según las retiras.

CADA CUÁNTO SE USAN

En la rutina coreana se pautan, más o menos, en dosis de tres a la semana (aunque algunas chicas usan una al día).

Lo mejor de las mascarillas coreanas es que la variedad es inmensa, ya que están pensadas para las muy diferentes necesidades que pueda tener la piel.

El mercado es tan gigante en Corea que incluso hay marcas como The Skin Lounge que solo hacen mascarillas.

Es muy llamativo en estas mascarillas la elección de sus ingredientes: polvo de perla, carbón activo, flores y frutas fermentadas, aloe vera, té verde, ginseng, baba de caracol, extractos de nido de pájaro, cereales…

Los materiales de los que están hechas las mascarillas son variados y se explican en el libro El arte coreano del cuidado de la piel (Yang, Lilin et al. Zenith 2018):

Las de algodón son las más conocidas, su textura es parecida a la de una tela. Son suaves y porosas, por lo que dejan transpirar la piel.

Para sacarles partido hay que saber bien cómo se usan. Su adherencia a la piel no es perfecta, así que debes estarte quietecita. Aprovecha y relájate veinte minutos.

Por otro lado, están las de hidrogel, hechas con biopolímeros biocompatibles y tienen un gran sistema de absorción. Gracias a este material, refrescan y ayudan a descongestionar la piel. Su material no es transpirable y se queda totalmente pegada al rostro, por lo que puedes hacer lo que quieras mientras la llevas puesta.

Hay un tercer tipo, las de biocelulosa, “un híbrido entre las de hidrogel y las de algodón. Su tejido proporciona una adhesión dérmica hermética, lo que permite que transfieran los ingredientes cosméticos de forma muy eficiente”.

Aunque la mayoría se centran en su función hidratante e iluminadora, con beneficios rápidos (casi instantáneos) ya que concentran altas dosis de activos, puedes encontrarlas con muy diferentes objetivos: efecto blanqueante, anti-edad, anti-polución, anti-acné…

Llevan ácido hialurónico, ceramidas, antioxidantes y otros ingredientes que a veces solo encuentras en formato suero, por lo que se consideran bastante valiosas pese a su bajo precio.