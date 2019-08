Menos agua y más pelazo

En esta nueva era de la ecología que estamos viviendo (¡por fín!) donde, más que reciclar, nos empezamos a preocupar en serio por reusar y reducir, no está de más recordar que el agua sigue siendo un bien muy preciado.

Poco a poco, vamos incorporando nuevas ideas para un tocador más ecológico. Hoy, por ejemplo, proponemos usar acondicionador que no haya que aclarar con agua.

Sabemos que hay mujeres a las que no les gusta la sensación de llevar el cabello sin aclarar por completo, pero también es cierto que los acondicionadores sin aclarado ya no son lo que eran.

Hoy son ultra-ligeros, aportan hidratación, brillo, cuidado del color, cierto volumen, marcado de los rizos… Todo ello sin sensación de pesadez y sin que el cabello dure menos tiempo limpio.

El objetivo principal del acondicionador es cerrar la cutícula que el champú ha abierto, explicado en plan Barrio Sésamo. Con esto queda claro que es bastante importante usarlo para dar esquinazo al encrespamiento y a futuros problemas de rotura, por ejemplo.

Busca qué te apetece aportar a tu pelo en un gesto tan sencillo como secar con toalla, vaporizar o aplicar con los dedos (dependiendo de la textura del producto, que puede ser bruma o crema) de medios a puntas, repartir con un peine y dejar secar al aire (o con secador)

Hay acondicionadores que solo cumplen esa función selladora, pero casi todos tienen un beneficio añadido: acabado brillante, volumen, enfriar el tono rubio, marcar las ondas, dar fuerza a un pelo fino, nutrir un cabello castigado… Además, ayudan a alisar y a dar un aspecto más pulido a la melena.

Elige el tuyo en la selección de ocho acondicionadores sin aclarado que hemos hecho para ti:

Un diez en uno

REVLON Uniq One all in one hair treatment (6,95€) Acondicionador desenredante que repara la sequedad, controla el frizz, aporta brillo, protege del calor y el sol, suaviza, previene las puntas abiertas y da volumen.