Construye el neceser perfecto para viajar

El miedo al exceso de equipaje, entre otras cosas, te puede obligar a hacer un neceser diminuto. Porque vas con lo puesto y vuelves con kilos de shopping. Pero, tranquila, no es el fin del mundo. Ni siquiera para nosotras, beauty freaks.

No creas que te va a tocar exprimir el sobre de crema que cogiste de la revista; tampoco tendrás que usar el espantoso champú del hotel. Las casas de cosmética saben que te gustaría viajar con tu cuarto de baño dentro de un baúl y ya fabrican mini-tallas de nuestros productos de belleza favoritos.

Ahora bien, hay que saber qué elegir para de verdad no echar de menos nada importante de la rutina.

Además del aseo básico (cepillo de dientes, cepillo de pelo, tratamiento facial, body milk…), sea cual sea tu destino, recuerda meter en el equipaje protección solar.

Si vas a hacer solo un equipaje de mano para el avión, hazte con tallas que lleven menos de 100 ml. Esto es fácil sobre todo con la protección facial, porque se usan durante todo el año bajo el maquillaje.

Si tienes pensado llevarte cremas, aguas, perfumes… recuerda que la normativa de líquidos a bordo en el avión restringe la cantidad a un máximo de 10 envases, cada uno de ellos de 100 ml. o menos. Y tienen que caber todos juntos dentro de una bolsa de plástico de 20×20 cm. que cierre perfectamente. Y no olvides: ni objetos cortantes, ni inflamables ni aerosoles.

Busca formatos que no cuenten como líquido. Por ejemplo, para limpiar la cara, mejor un guante de microfibra que no exija usar jabón o aceite. También es buena idea meter un bálsamo multiusos que cuentan como sólido y te sacan de más de un apuro, ya que se pueden usar en rostro, labios, cutículas o cualquier zona que necesite un extra de hidratación.

Busca en nuestro shopping las maravillas que se hacen ahora mismo en mini-talla:

PÜR Love Your Selfie 2” Paleta de maquillaje (39,95€). Incluye: lápiz de labios mate, máscara de pestañas, 8 sombras de ojos, polvos matificantes, iluminador, polvo bronceador y un lipgloss. En tonos neutros.

Mini-tallas premium

BELIF Bestsellers Beauty to Go Travel Kit (19,95€). Espuma limpiadora cremosa con vitamina C, loción tónica para pieles normales a grasas, sérum hidratante e iluminador, contorno de los ojos y un gel crema hidratante.