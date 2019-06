Los días de mucho calor, usa máscara de pestañas waterproof

Siempre pensamos en las máscaras waterproof cuando nos vamos a bañar en el mar o la piscina sin prescindir de una mirada maquillada.

Y lo que muchas no saben es que esta fórmula, que resiste baños de hasta 80 minutos, también es la idónea para personas con párpados muy grasos.

También lo es para momentos de lagrimeo (como bodas, maratón de pelis emocionantes, etc) y, muy importante, para días en los que sudas mucho.

Bien porque sales a hacer deporte, bien porque hay una ola de calor, el hecho de que se sude, suele dar al traste con el maquillaje de ojos, que literalmente se derrite y comienza a migrar por los párpados (a veces casi hasta la parte alta del pómulo).

Para evitar este look trasnochado y descuidado, está muy bien recurrir a las versiones waterproof de nuestras máscaras de pestañas favoritas.

La diferencia entre unas y otras es que las máscaras de pestañas waterproof están hechas con ceras especiales que, además de aportar color, volumen y longitud, resisten al agua, a la humedad y al sebo.

Esto se explica porque en su composición llevan agentes que se encargan de que el producto se fije sobre las pestañas creando una película uniforme, total o parcialmente compatible con el agua.

¡Ojo! Las máscaras waterproof no se retiran con facilidad. Es necesario usar desmaquillante bifásico especial.

Ahora elige tu máscara de pestañas waterproof en la selección que hemos hecho para ti:

Dura 24 horas

LANCÔME Monsieur Big Mascara Waterproof is the new black (22,95€) Aporta mucho volumen y color intenso para dejarlas tupidas que dura todo el día y toda la noche.