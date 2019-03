10 paletas de sombras para hacer smoky eye • Guapísimas

Existen muchas formas de hacer un sombreado ahumado, también conocido como smoky eye. Pero todas tienen algo en común: tonos de sombra oscuros que puedan difuminarse bien y los pinceles correctos para que el resultado quede sin manchas. Se llama ahumado porque comienza con un tono sólido pegado al párpado, que se va difuminando hacia la ceja, como si se tratara de humo.

Los expertos del maquillaje nos animan hacer ahumados en todos los tonos que existen, pero a las españolas nos gustan bien oscuros: en negro, chocolate, gris y topo.

He aquí una selección de diez paletas de sombras de ojos para dominar el smoky eye:

Útil y sencilla

THE BODY SHOP Down to Earth en armonía 54590 Smoky Grey (20€). Con espejo y sombras de composición natural en tres acabados: mate, brillante y satinado. Se pueden utilizarse en seco o con un pincel húmedo.