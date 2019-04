Pelo negro y barba gris… ¿por qué?

Cabello y barba deben cuidarse de forma distinta, incluso con distintos productos cosméticos. Champús, acondicionadores y tintes varían sus composiciones dependiendo si se van a usar en el rostro o en el cuero cabelludo.

Para empezar, cabe hacer un pequeño repaso de en qué se diferencian cabello y barba. Los expertos de Just For Men nos ayudan a entender uno y otro.

Hay muchos calvos con barba y muchas barbas blancas en personas casi sin canas, así que algo diferente tiene que haber. Para empezar, la barba crece mucho más rápido. Pero no solo eso.

LA BARBA CRECE MÁS RÁPIDO

Primera diferencia: La fase de crecimiento activo o fase anágena en el rostro (barba) es mucho más corta que en el cuero cabelludo (cabello). De ahí que no te extrañe que te estés dejando crecer el pelo y la barba y la barba vaya mucho más rápido.

En la cabeza, la fase de crecimiento puede durar años; en la zona de la barba es cuestión de meses.

BARBA MÁS ABUNDANTE… Y MÁS CALVICIE

La segunda diferencia entre cómo se comporta el cabello y cómo se comporta la barba, la marca una hormona. Cuanta más testosterona, barba más abundante. Pero también más calvicie.

El crecimiento del pelo de la barba, también llamado pelo androgenético, depende directamente de la hormona masculina testosterona. A mayor cantidad de testosterona, mayor cantidad de pelo tendrá esa persona en su barba.

Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, la testosterona también es la responsable de que ciertos folículos pilosos terminales del cuero cabelludo reviertan en vello (cabello mucho más fino), lo que se traduce en calvicie, incluso en personas que tienen barba abundante.

LA BARBA CRECE EN PIEL GRASA

El pelo de la barba es más grueso que el cabello y la piel que hay debajo también lo es (y también es más grasa). Por eso, si quieres eliminar cierta grasa de la zona de la barba, que causa granitos y vellos enquistados, muchas veces el champú de la cabeza no sirve.

Ciertos champús pueden resultar agresivos para la piel del rostro, pudiendo llegar a resecarla, ya que la piel de la cara es mucho más sensible que la del cuero cabelludo.

CANAS EN LA BARBA, NO EN LA CABEZA

Por lo que respecta al color, el pelo de la barba también funciona de manera independiente al color del pelo de la cabeza.

Lo que determina el color natural de cada pelo el pigmento de melanina. Se llama eumelanina en los castaños y morenos y pheomelanina en los rubios y pelirrojos.

La distribución de este pigmento desde el folículo piloso hasta el tallo determina el color natural del pelo. Esta trasferencia está controlada genéticamente, de ahí que se vean barbas pelirrojas en hombres que no lo son.

Una cuarta diferencia entre cabello y barba sería la aparición desacompasada de las canas.

Las canas aparecen antes en la barba que en el cuero cabelludo, al tener un ciclo de crecimiento menor y, por lo tanto, una debilitación del pigmento de color en el folículo.

Es frecuente ver hombres de mediana edad sin canas en el cuero cabelludo, pero con barbas grises.

El factor hereditario es la principal causa de la aparición de las canas. Sin embargo, se ha demostrado que el envejecimiento biológico normal, la raza, el estrés, el modo de vida y la nutrición también son factores que promueven la aparición de las canas.

La marca Just For Men arroja un dato interesante: un 70% de hombres entre 45 y 65 años tienen canas en el cabello, mientras que en la barba comienzan a tenerlas mucho antes, entre los 30 y 35 años.

¿TINTE ESPECIAL PARA BARBA?

Si llega el momento en que tu barba gris te hace mayor y quieres igualarla con el cabello, puedes hacerlo. Eso sí, asegúrate que lo haces con el producto adecuado. Muchas peluquerías ofrecen el servicio de barros tintóreos en la barba.

Además, puedes hacerlo en casa. Pero como hemos dicho, la piel del rostro es más sensible y posee menos propiedades que funcionen como barrera protectora por sus menores niveles de secreciones sebáceas, así que los productos destinados a teñir el pelo de la barba deben contener un agente alcalino mucho más suave (como el MEA), con un nivel menor de peróxido de hidrógeno, como el utilizado en Just For Men en su producto específicamente diseñado para bigote y barba. Está diseñado para alcanzar el grado de coloración deseado en tan solo 5 minutos.

Si te apetece probarlo, lo puedes comprar en Amazon, Easyparapharmacie y Farmacias Direct.