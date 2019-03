10 perfumes nuevos para llevar en una cita romántica • Guapísimas

¿Por qué ante una cita romántica tan importante o más que la ropa y los zapatos que eliges para ponerte es el perfume con el que vaporizas tus muñecas y tu cuello? Es sencillo.

El motivo es que el perfume tiene una capacidad que no tiene una prenda de ropa o un complemento, por mucho que te guste.

El perfume puede crear memorias. Desde Carner Barcelona, una empresa de reconocidos perfumistas que usan los ingredientes más exquisitos para fabricar unas joyas olfativas 100% fabricadas en España en procesos auténticamente artesanales, utilizando materiales locales de alta calidad, nos explican:

“El cerebro tiene la fascinante capacidad de memorizar y recordar los olores. El cerebro puede incluso realizar esta hazaña años después de oler un olor específico. El destino de las sustancias químicas en el cerebro depende del tipo de moléculas”.

Y continúan explicando que algunas esencias se trasladan al sistema límbico, que es responsable de los recuerdos y las emociones. Otras se mueven hacia la neocorteza, que involucra procesos de pensamiento consciente.

Ahora elige cuál de estos 10 perfumes nuevos llevarás a tu cita romántica:

BURBERRY Her Eau de parfum (59,95€ / 50 ml.). Como buena londinense, es viva y valiente. Se trata de una fragancia floral y afrutada que lleva frutos rojos, notas florales, almizcle y ámbar.

FLOWER BY KENZO Eau de Vie Eau de Parfum Legere (44,95€ / 50 ml.). Llama la atención una salida de corteza de jengibre. En su corazón floral hay flor de naranjo y rosa búlgara, sensualizadas por un toque de haba tonka.

Para disfrutar en pareja

ARMANI In Love with you (54,95€ / 50 ml.). Es una fragancia muy femenina, de la familia floral afrutado, que lleva también notas sensuales de jazmín, pachulí, champán rosa… Es muy atrevida y moderna.