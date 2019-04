¿Cómo se usa el famoso aceite de cutículas? • Guapísimas

Porque es la forma más eficaz de alargar el buen estado de tu manicura. Se usa para mantener las cutículas flexibles, ya que estas son la protección natural que tienen las uñas para frenar infecciones, hongos, etc. Aplicando este aceite te aseguras que las uñas no se resecan y, por tanto, no se cuartean.

Lo ideal es hidratar las cutículas una vez al día con un poco de aceite de cutículas para mantenerlas siempre bien, pero a veces puede suponer un producto express que te salva de un día malo de uñas.

Un truco: si no te da tiempo a hacerte las manos y las tienes totalmente indignas, límate las uñas, lávate bien las manos y date un masaje con un par de gotas de este elixir secreto. Aunque no te las pintes, parecerán recién salidas de la manicurista.

Para usar como aceite de cutículas no vale un aceite cualquiera. La composición de los que venden específicos para esa zona incluye ciertos aceites con moléculas capaces de penetrar el lecho de la uña para hidratar más allá de la zona, incluso aunque lleves las uñas pintadas.

Hay muchas marcas (OPI, Essie, CND) que ofrecen este producto. Si buscas entre ellas u otras, fíjate que sean aceites de aguacate, jojoba, melocotón o almendra, los más recomendados para esa zona.

PASO A PASO

Para usar correctamente el aceite de cutículas, es innegociable que las manos estén impecablemente limpias. De otra manera, el masaje mezclará microbios, células muertas y demás residuos y, con mala suerte, los hará penetrar entre la uña y el dedo. Ojo, cuidado. Una vez lavadas y secas, por una gota en cada uña y masajea tanto la uña como toda la cutícula. Si notas que, al pasar los dedos para frotar las uñas, sale piel muerta, mejor. Esto te garantizará un resultado más suave y luminoso. Una vez aplicado, procura no mojarte las manos antes de que haya pasado más o menos una hora. Lo ideal es aplicarlo antes de dormir, así tiene toda la noche para actuar.

Si ves que te enganchas y te apetece llevarlo contigo a todas partes, cómprate alguno de los formatos que venden en lápiz. Con este sistema portátil te aseguras una aplicación precisa, sin derramamientos ni desastres por el estilo. Podrás llevar las uñas y su contorno con un aspecto impecable. Como recién pasadas por la manicura.