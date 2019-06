Estos son, según los expertos, los mejores perfumes de 2019

Anoche tuvo lugar la gala de la XII Edición de los Premios de la Academia del Perfume

Representantes del arte y la cultura, periodistas especializados, directivos del sector de la distribución y otros invitados ilustres fueron recibidos por Val Díez, directora ejecutiva de Stanpa y el presidente de la Academia del Perfume, Juan Pedro Abeniacar.

La entrega de premios fue intercalada entre diferentes movimientos de un maravilloso recital bajo la batuta del maestro Edgar Martín, director de la Orquesta Camerata Musicalis en la sala de Cámara del Auditorio de Madrid.

A los Premios de la Academia del Perfume, que se entregan cada año desde hace doce, se presentaron más de cien candidaturas.

Un jurado de expertos de belleza, formado por siete directoras de formación representando las cadenas de la distribución y 48 periodistas especializados de las principales cabeceras de belleza y moda, entre las que se encontraba Mamen Infante, redactora jefe de Guapísimas eligieron los finalistas.

Posteriormente, un jurado de Arte y Cultura compuesto por personalidades de distintas disciplinas del mundo de la cultura, el arte, el diseño, la moda, la gastronomía, etc., se encargaron de elegir a los ganadores en cada una de las categorías en una votación presencial.

Estos son los ganadores de los Premios Academia del Perfume 2019 en su XII edición:

CATEGORÍA MEJOR CAMPAÑA FEMENINO

DOLCE & GABBANA The Only One