Se abre la temporada de perfumes

Los últimos coletazos del verano persisten aunque la llegada del otoño es inminente. En Guapísimos se nos ocurren muchas formas de retomar con buen ánimo la rentrée y una de ellas es comprando un nuevo perfume.

¿Sabías que los hombres cada vez invertimos más en fragancias?

Los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) señalan que el consumidor nacional gastó en 2018 un 5% más en alta perfumería siendo un 90% de las compras efectuadas en marcas selectivas.

Claramente, es el mejor momento de renovar perfume.

El mercado ha lanzado varias novedades, cada una para un tipo de hombre, que puede sentirse identificado con algo de ellas, más allá de la fragancia, que es lo importante.

Reyes y pijos

Por ejemplo, a buen seguro barrerá en ventas el nuevo lanzamiento de Dolce & Gabbana, pensada para hombres que se sienten como reyes.

Se llama K by Dolce & Gabbana y quienes la han probado la describen como magnética, seductora, potente.

Una fragancia con notas de salida cítricas a base de limón y naranja sanguina, un corazón de ámbar mezclado con lavanda y un fondo inalterable con el paso de las horas gracias a una exquisita combinación de pachulí, cedro y maderas cálidas.

Otra novedad que dará que hablar es el trio creado para los nuevos dandis por El Ganso. Hemos elegido Bravo Monsieur para presentar el estreno en perfumería de la firma española más preppy.

Las notas de salida mezclan la violeta con el incienso para dar paso a un corazón de geranio que evoluciona en un fondo almizclado. Toda una revelación de intenciones llamado a ser el nuevo must have entre los seguidores de la marca.

Si pensamos en hombres duales, Bad Boy de Carolina Herrera ha dado en el clavo. Desde la casa neoyorkina cuentan que esta nueva fragancia personaliza la dualidad presente en el hombre.

Un equilibrio de fuerzas entre la sensibilidad y la audacia materializado en una mezcla de bergamota, haba tonka, cacao y cedro. El compañero de noche (y día) perfecto de Bad Girl, fragancia para ellas lanzada en 2016 por Carolina Herrera.

Caballeros sofisticados

Lo nuevo de Valentino, llamado Born in Roma, ya te hace pensar en qué va a consistir solo con el nombre. Reivindica la elegancia atemporal de la alta costura hecha perfume.

Un absoluto de violeta y jengibre en las notas de salida seguido de un corazón de salvia y un fondo de madera que te atraparán desde el primer momento.

Pasión en la ciudad

Los hombres más apasionados entre quienes nos leen, se sentirán identificados con L´Eau d´ Issey Wood and Wood de Issey Miyake, un perfume perfecto para hombres de personalidad fuerte que viven la vida con pasión.

Fascinará a quienes amen los perfumes orientales. Su intenso universo olfativo lleva notas amaderadas, sándalo, ámbar, almizcle y melocotón enfrascado en un pedestal de madera oriental que dejará una estela única.

Más ligero y urbano es el caldo de L.12.12 French Panache Pour Lui, lo último de Lacoste, una fragancia pensada para hombres modernos, cosmopolitas y seductores de estilo impecable.

Su salida de cardamomo va unida a un corazón de lavanda y un fondo de pachulí que te acompañarán en la oficina, después del entrenamiento en el gimnasio o en una escapada de fin de semana.

Para los que buscan diferenciarse

Las notas de BOSS The Scent Absolute for Him, el nuevo eau de parfum de Hugo Boss, son tan diferentes como exclusivas. Un elixir adictivo creado con fruta maninka, raíces de mondia, jengibre y vetiver en un frasco de vidrio facetado que conquista por su poder hipnótico y embriagador.

Ahora, elige para comprar o regalar una de estas novedades en perfumería masculina para el próximo otoño:

Reyes DOLCE & GABBANA K by Dolce & Gabbana (69,95€ / 100 ml.) Sephora

Douglas

Perfumes club

Preppys EL GANSO Bravo Monsieur (39,95€ / 120 ml.) Douglas

Duales CAROLINA HERRERA Bad Boy de Carolina Herrera (68,95€ / 100 ml) Perfumes club

Douglas

Caballeros VALENTINO UOMO Born in Roma (79,10€ / 100 ml.) Perfumes Club

Sephora

Apasionados ISSEY MIYAKE L´Eau d´ Issey Wood and Wood (59,95€ / 100 ml.) Douglas

Perfumes Club

Amazon

Urbanitas LACOSTE L.12.12 French Panache Pour Lui (77€ / 100 ml.) Perfumes Club